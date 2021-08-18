【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股份逐個捉

相隔3個月，恒指本周進行新一輪季檢。回顧上輪季檢，大型科技股之一的京東(09618)再度失落恒指，藍籌席位由信義光能(00968)、比亞迪(01211)及碧桂園服務(06098)奪得。從改制後多次染藍結果可看見，內需及新能源等具國策支持，短期內監管風險較低的行業股份，入選的機會較高。科網股即使在市值上相對具優勢，亦不代表能增加入圍恒指的機會。

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而恒指經過改制，中長期成分股可增至80至100隻成分股。因而可預期未來每次季檢，有力競逐染藍的股份料達10隻。綜合市值，上市時間和行業等因素，投資組今次選出10隻來自內需及科網等板塊的潛在染藍股，供大家參考。

10大潛在染藍熱門股一覽：

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