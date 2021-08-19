【中概股】對沖基金創辦人警告：在美上市中概股不值得投資

受內地政府監管影響，近來市場上關於中概股的爭論喋喋不休。Marshall Wace是全球最大對沖基金之一，管理著超過590億美元資產，其聯合創辦人Paul Marshall本周表示，在美國上市的美國預託證券（ADR）已經不值得投資。

Marshall直言，即使政府試圖限制市場損失，但其對科技和教育產業的打擊已經令投資者反感。他還預測，未來中國公司的上市地點可能會主要局限於內地。

除了Marshall之外，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood本周也再次表示睇淡科技股，認為中國的監管政策正令企業的創新能力減少，料中概股估值將保持低迷。根據數據顯示，Cathie Wood旗下ARK Invest已經出清中概股。

根據美國銀行最新發布的基金經理調查顯示，約11%受訪的投資者認為「沽空中概股」是目前最熱門的交易，僅次於「做多美國科技股」。另外，約16%的基金經理視「中國政策」為當前最大的投資風險，這一比率較7月份大幅提升。

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编辑：李勝男