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【港股追蹤】首次超越Netflix Viu成東南亞第二大串流平台 付費用戶數目達530萬

股樓投資 20:09 2021/08/18

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據研究公司Media Partners Asia的數據顯示，截至今年6月底，電訊盈科（00008）旗下串流平台Viu的東南亞付費用戶數目達530萬名，超越於該地區擁有480萬名用戶的Netflix（美：NFLX）。Viu成為繼擁有600萬名訂閱用戶的Disney+，第二大的東南亞串流媒體服務公司。

【港股追蹤】物管收入大增近六成 雅居樂上半年多賺3% 全日升逾4%  詳情請看[下一頁]

據電盈早前公布的中期業績，截至上半年，Viu的OTT業務營收按年增近3成至8,300萬美元，同時收窄虧損75%至3億美元。而且Viu由2016年起，平均每年將會製作約40部原創劇集，今年初更宣布首度製作原創韓劇。

【大行點睇】股價升幅已反映銷售利好 瑞銀降新奧能源評級惟升目標價  詳情請看[下一頁]

受Viu的成功推動，李澤楷旗下集團電訊盈科的互聯網媒體業務的今年上半年營收增長29%，虧損減少了75%。

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 趙家盈

電訊盈科（00008） 服務 營收 電訊 串流 Disney 南亞 東南亞 李澤楷 媒體

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