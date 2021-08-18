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【台灣有樂@iM網欄】放下執著 一切可能都是最好的安排

名人薈萃 19:53 2021/08/18

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掙開眼睛，看着一個完全陌生的天花板。一開始是有點害怕，但過了幾秒鐘之後，才意識到自己正躺在花蓮的民宿房間裏。因為疫情，我也很久沒有出遠門了，所以這次的花蓮小旅行，除了可以讓我暫時放下因最近疫情和生活所帶來的壓力之外，也讓我重拾以前每個月都去不同地方的感覺。所以這次朋友去花蓮，我怎麼樣都要跟着去，而且能夠出門，我真的是非常興奮的。

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花蓮這個地方實在是清靜，所以前一個晚上都睡得很好，睡得也很飽。起床吃過早餐之後，就和朋友騎腳踏車往七星潭進發。那天早上風和日麗藍天白雲，溫度須高，但是沿途吹着海風，所以感覺不會那麼濕濕黏黏。在一個完全陌生的地方，跟着手機地圖沿着海岸線一直往目的地前進，很有探險的感覺。整段路程差不多一個小時，沿途風景非常漂亮，有山、有海、有叢林，還有郵輪、貨櫃、和火車路軌，交集起來，很有在看宮崎駿動畫的感覺。

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終於到達七星潭，才發覺那裏根本不是一個潭，而是一個可以看到一望無盡太平洋海岸線的海邊。因為台灣這一波疫情剛好在五月開始，所以基本上整個夏天都被疫情影響着，出發之前還有點小抱怨這個夏天都沒有辦法到海邊，今天卻來到海浪只離我不到三十公尺，心中確實有多少激動。但興奮的同時卻有點失落，因為我完全沒有意料自己會來到一個這麼優美的海灘，所以我是完全沒有任何玩水的裝備，我自己本身又有多少的潔癖和固執，所以在沒有準備的情況下，打死也不想走出沙灘。沒得玩我也沒辦法，我就只好帶着失望的心情，到附近的攤販買瓶椰子水來消暑解渴。

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老闆聽到我的口音知道我不是本地人，就問我從哪裏來？我說我是香港人，老闆非常熱情的以非常不標準的廣東話來跟我說歡迎，然後就非常嚴肅地千叮萬囑我不要去玩水，我問為什麼？老闆說因為海水表面風平浪靜，其實急流暗湧處處，還會捲起瘋狗浪，不時都會有遊人貪玩被海浪捲出大海的事情發生，所以叫我欺山莫欺水，當個聰明旅遊人。聽完老闆這麼說，我把剛才失望的心情立即轉化成慶幸。

很多時候我們所遇到的事情，其實可能早已有安排。所以有時候對於當下所發生的不要太執着，因為你認為不好的，其實可能是對你最好的。

 

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

 

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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