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恆大‧珺瓏灣2期仍未獲批滿意紙　須延遲一個月交樓

股樓投資 19:35 2021/08/18

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中國恆大（03333）旗下住宅新盤恆大‧珺瓏灣，原預計關鍵日期為上周五，即本月13日，惟發展商至今仍未交樓，消息指，項目將延遲約一個月交樓。

消息透露，位於屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣2期，原定關鍵日期為2021年8月13日，但項目至今仍未獲發滿意紙，需要延遲交樓日期。恒大回應指，代表賣方的律師樓已於8月9日向「恆大‧珺瓏灣」二期業主發出延遲交樓通知，新關鍵日期為9月17日，發展商的項目管理團隊正努力爭取在8月份之內取得滿意紙，從而啟動交樓程序。

恒大集團早前屢傳壞消息，日前亦有龍頭銀行拒絕接受該集團旗下新盤之按揭申請，不過，市場消息指，今次延遲交樓屬正常程序，對買家之樓按及付款未有影響。

資料顯示，恆大·珺瓏灣分兩期發展，合供提供1,982伙，戶型由開放式至三房間隔，另設22幢別墅。項目第1期於今年7月初已陸續入伙。

延伸閱讀︰【有相睇】睇中單位型格靚裝　租客花逾1300萬　買太古城兩房則王下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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