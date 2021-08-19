【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問

▲ 串流平台的競爭愈趨激烈，如何保持穩定增長，是營運者目前的一大挑戰。（法新社圖片）

疫情下增加了民眾對線上娛樂的需求，串流平台亦是受惠者之一，惟市場競爭愈趨激烈。眾多串流平台湧現，Netflix、Disney+已發展得相當成熟，其他相對年輕的市場參與者，如何能穩定增長，瓜分部分市場，成為營運者的一大挑戰。

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最新加入戰場的有CRM服務供應商Salesforce（美：CRM），該企將會推出以B2B為目標的串流平台Salesforce+。綜合外電報道，此項新服務將會於9月在Salesforce的年度會議Dreamforce登場，會議出席者將可以率先試用Salesforce+的服務，而平台上的內容將會再因應他們的意見再作調整。

設現場節目 主打B2B內容

與一般的串流平台不同，Salesforce+主打B2B內容，現時有50名編採員工，未來將會增聘人手。自家製節目將包括不同類型的業界訪問、管理層分享營商心得，以及應對疫情挑戰，甚至會有現場節目等。

Salesforce高級副總裁Colin Fleming表示，在疫情後研究顧客接收內容的習慣，認為商業白皮書的模式已不合時宜，希望透過推出Salesforce+，加強顧客對 Salesforce服務的興趣；同時建立更牢固的關係。

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熱門體育賽事版權成為雙面刃？

另一源自英國的串流平台DAZN，主打體育賽事直播及點播服務。該平台行政總裁James Rushton近日接受傳媒訪問時亦透露，未來平台將會加入博彩、投注等新功能，希望可令企業成功錄得盈利。

縱使DAZN試圖改變電視直播體育賽事的市場，但目前該企所獲得的版權，大部分仍然是比較冷門的賽事，能否成功吸引訂閱者？為了在全球搶購熱門賽事的版權，DAZN的服務費用不得不上漲。然而，James Rushton相信，用戶會願意支付更高價錢，因平台提供的版權組合質素提升，而且富獨特性。

同時，正因體育賽事的版權大部分涉及長期交易，DAZN亦因此調整策略。例如女子足球愈來愈受歡迎，DAZN最近同意以800萬美元簽訂5年計劃，甚至首兩年在YouTube免費播放。James Rushton解釋，此舉某程度上是希望可以吸引更多女子足球的球迷，而平台必須為足球員提供更多曝光，超於電視直播。

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責任編輯：葉泳珊