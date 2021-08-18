【渣馬重臨】渣打馬拉松10月24日復辦 跑手須14日前打齊針 賽前72小時完成核酸檢測

渣打香港馬拉松將於10月24日以實體形式復辦，維持馬拉松、半馬馬拉松和10公里賽事三個組別，所有參賽者需於比賽前14天前接種政府認可的新冠疫苗和出示比賽前72小時的檢測陰性證明。

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渣打香港馬拉松將會提供合共18,500個參賽名額，當中全馬4000個、半馬6500個，而10公里有8000個，但其中最少一半的名額將會預留予2020年渣馬的成功報名者。全馬和半馬的起點為尖沙咀彌敦道，10公里賽起點為全新的西隧九龍收費廣場，終點都是維多利亞公園。有興趣參賽的公眾跑手可於9月2日上午10時起於網上登記公眾抽籤報名；而去年成功報名的跑手可於8月23至27日可以透過「預留名額」提早在網上報名。

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為配合政府防疫措施，渣打馬拉松參考多個國際馬拉松賽事防疫規定，所有參與實體賽事跑手需要於比賽14日或以前（即10月10日或以前）完成接種兩劑政府認可的新冠疫苗，並於比賽前72小時內於指定地點進行政府認可的新冠病毒病核酸檢測。成功報名的的跑手在領取選手包當日需要提交疫苗接種紀錄以及填寫健康申報表，確認自己於過去21日未有到訪香港以外地方的。

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今年也增設虛擬跑的比賽，於10月25日至11月14日舉行，同樣分為全馬、半馬及10公里三個組別，凡年滿十六歲的人士可於9月15日上午10時起經大會網站登記。參賽的跑手需要利用大會提供的應用程式紀錄跑步過程，並於活動期間完成所選的里數，經核實後可獲取電子證書、大會紀念T恤及完成獎牌。

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責任編輯：陳佳恩