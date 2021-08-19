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凍結阿富汗政府在美資產 美國堵塔利班潛在財源

環球社會熱點 08:05 2021/08/19

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阿富汗政府軍不敵塔利班猛烈攻勢而宣佈敗退，塔利班重奪當地控制權。美國為防止塔利班取得阿富汗政府的資金，美國政府周日決定（15日），凍結阿富汗政府在美國銀行儲存的數十億美元儲備。

塔利班釋出善意 想尋求和平及尊重女性權益 【下一頁】

兩名知情人士向《華盛頓郵報》表示，有關決定由財長耶倫（Janet Yellen）及外國資產控制辦公室作出，而國務院及白宮亦有參與上述決定。政府官員於聲明中表示，阿富汗政府在美國擁有的任何銀行資產一律不會轉交予塔利班，認為此舉無助為阿富汗人民提供人道援助。

國際貨幣基金組織（IMF） 數據指，阿富汗政府於4月底時共持有94億美元（約733億港元）的總儲備，據悉其中大部分資金都在阿富汗境外。共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）上周曾敦促美國當局，確保阿富汗在美國持有的官方資產不會落入塔利班手上，認為資金將促進塔利班的崛起。

阿富汗政府軍傳收復1首府 副總統呼籲反抗 【下一頁】

事實上，美國此前亦曾拒絕承認委內瑞拉政權，單方面扣押該國數十億美元資產，最終美國認同反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為合法總統，才釋放部分資金向公務員發放工資。

此外，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab） 亦表示，當局正考慮對塔行班實施制裁，包括採取現有的財政手段向向塔利班施壓。

責任編輯：郭麗明

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