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【火速成交】手快有手慢無　上車客見盤即衝快手出價　獲減12萬入市月海灣

股樓投資 19:02 2021/08/18

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上車需求有增無減，樓價又持續向升，二手樓價指數更於最近創下歷史新高，愈來愈多買家擔心樓價繼續向上，紛紛加快決定，見心水屋苑有放盤就即時睇樓還價入市。

利嘉閣陳志傑表示，葵涌月海灣1座極高層F室成交，單位實用面積約396平方呎，兩房間隔，向西北，望開揚景。單位放盤兩天，原叫價680萬元，經議價後減價12萬元或約1.8%，至近日以668萬元承接，折合實用面積呎價約16,869元。 

延伸閱讀︰

【有相睇】睇中單位型格靚裝　租客花逾1300萬　買太古城兩房則王【下一頁

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代理指，買家為上車客，對屋苑感覺良好，因與同區其他屋苑比較下，月海灣樓齡較新且有兩房單位，故一直留意屋苑放盤，一見上述單位放盤屬極高層，便立即約睇及快手出價，終獲業主減價成交。

據悉，原業主於2008年1月，以約183萬元購入上述單位，持貨約近13年，現轉手帳面獲利約485萬元，物業升值約2.7倍。

同場加映︰【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 謝昕蕎

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