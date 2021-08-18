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【Google侵權】涉侵犯Sonos專利　Google多款產品或遭禁售

科技 19:01 2021/08/18

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Google日前被判侵犯音響產品產造商Sonos的五項專利，當中涉及智能喇叭和相關技術。 （Sonos官方照片）

Google日前被判侵犯音響產品產造商Sonos的五項專利，當中涉及智能喇叭和相關技術。美國國際貿易委員會（ITC）基於裁決，或會下令禁售多款Google產品，包括智能喇叭、Chromecast裝置和Pixel手機等。

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專門生產智能喇叭的音響品牌Sonos就表示，Google一直明目張膽複製他們的專利技術，但Google就一直未有表現出任何與他們合作的意願，因此別無選擇，只能提起訴訟。惟Google就表示雙方是合作關係，更稱Sonos不斷尋求Google協助，最終更把Sonos產品整合到Play Music服務和Google助理中。

雙方專利爭議持續糾葛不清，最後Sonos於去年1月正式向ITC作出控訴，指Google侵犯其5項專利。近日Google被判敗訴，是次裁決或令Google面臨進口禁令，ITC將於12月13日就此進行審議。

Sonos法律部主管Eddie Lazarus指，該企對初審結果感到高興。他更稱Google實際上侵犯到的專利多達150 項，是次與Google抗衡目的為爭取公平的技術投資回報。 Google則對初審裁決表示不滿，稱會就此上訴。

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責任編輯：陳泳如

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