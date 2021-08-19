【職場熱話】 疑同事搞錯入職時間   $200生日現金得而復失 網民：你會讓人以為好欺負

在香港，有不少公司在員工生日的當日提供生日假期作為員工福利。有台灣網民在網上發文，指公司在員工待滿一年的情況下，在生日月份領取1000元（約$279港幣）禮金。但在公司在誤會的情況下，在入職未滿一年，給了生日禮金，但後來公司的同事要求把禮金退回，樓主也將禮金退回，樓主的同事認為樓主太好欺負，這個也是同事的責任，不應該退回，因此樓主在網上發問，問如何是好。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，不少網民都認為不應該追究同事，寧願與同事好好相處：「同事之間應該以和為貴，人情留一線，日後好相見。我覺得樓主退回禮金沒有做錯，如果樓主今日刁難人，他日人家也會刁難你，更何況樓主根本入職未滿一年」、「如果是我的話，也會將禮金退回，當總務的同事欠我一個人情」

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樓主也有回應網民的建議：「我不會在意禮金的金額，只是覺得會不會令別人覺得我好欺負，我最後也沒有跟老闆講，希望不要在公司與其他同事有爭執」也有網民提醒樓主在工作上與同事相處要保留一點餘地：「畢竟大家都是來工作賺錢，總要保留餘地。因為在職場上總有需要朋友幫助的時候。但你也要小心，你同事的建議令你知道日後你做錯事的話，同事會如何對你」

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責任編輯：陳頌潔