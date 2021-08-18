【理財智慧】新手投資衍生工具（二）期貨、期權有甚麼分別？

衍生工具(derivatives)是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括期貨、期權、以及牛熊證和窩輪等等。本章主要分析期貨、期權，以及兩者的分別。

一、期貨（Futures）

期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約，對合約到期日及其買賣的資產種類、數量、品質作出了統一規定。期貨合約強調標準制式化，進行此類交易前，投資者需要根據交易總金額，繳交初始保證金，而投資標的一旦出現虧損，便會收到一個補充保證金通知，要求你補繳保證金，如果不交的話就會將交易強制平倉，例如投資者常說的指數期貨，簡稱期指，亦根據相關條件，投資者需要進行補倉。

二、期權（Options）

期權又稱為選擇權，是一種衍生性金融工具。從本質上來說，賣的是一個選擇權。當價格對買方有利時，投資者可以選擇行權以獲取收益，當價格對投資者不利時，它可以選擇將權利作廢，只不過是損失了一份期權費而已，即是期權買方向賣方支付期權費後，在未來一段時間內或未來某一特定日期，擁有以事先規定好的價格，向賣方購買或出售權利，但不附有必須買進或賣出的義務。

期權有兩種行使方式，依照履約日期可分為歐式期權（European Option）及美式期權（American Option），歐式期權只能在到期日才可行使權利，而美式期權則允許投資者在到期日或之前的任何一個交易日行使權利。

三、兩者的分別

期貨和期權的獲利機會不同，無論買入或沽出期貨合約，其潛在回報和虧損同樣都是無限的，因而呈現「對稱」關係，均可遠高於最初繳付的按金金額。投資期權所帶來的潛在盈虧收益則是「不對稱」的。買入期權的盈利可以是無限的，而風險則只限於所繳付的期權金。但由於買入期權要付期權金，相對的潛在回報自然比買入期貨為少，兩者的差別正正在於有否付期權金。至於沽出期權的回報，只限於所收取的期權金。由於賣方必須在買方行使期權時履行交收責任，所以期權賣方的虧損可以遠高於他所收取的期權金。

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編輯 : 龍紀瑩