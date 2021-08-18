【新股IPO】先瑞達醫療6669今截飛 傳上限定價 集資16.3億元

先瑞達醫療（新上市編號：06669）已於周三（18日）截飛，消息指，該公司將以招股價上限23.8元定價，集資16.3億元；據悉先瑞達醫療公開發售部分集資1.63億元計算，若計其孖展認購反應，最終借出逾507億元孖展額，相當於超額認購309倍。

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該股是次上市發行6863.3萬股，集資最多16.3億元，招股價範圍介乎22.2元至23.8元，每手1000股，一手入場費約24039.83元；下周二（24日）掛牌，聯席保薦人為中金及摩根士丹利。另有指，先瑞達醫療國際配售部分已獲足額認購，提早一天於周一（16日）截飛。

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先瑞達醫療是次集資最多16.33億元，資金將撥作持續研發及商業化核心產品，開發及商業化現有產品管線的其餘產品等。先瑞達醫療是一家領先的中國創新醫療器械企業，同為國内外周藥物塗層球囊(DCB)介入醫療器械龍頭，目前公司涵蓋24款在研產品，其中兩款核心DCB產品AcoArtOrchid®&Dhalia®及AcoArtTulip®&Litos®已獲國家藥監局批準，分别用於治療SFA/PPA病變及BTK病變。

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記者：張以正