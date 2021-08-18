【投資熱話】買入1000股嗶哩嗶哩 博谷底反彈 網民:樓主是勇者

由於官方媒體不斷抨擊影音平台，指其對於未成年人有不良的影響，強調會整治各大平台「三俗（庸俗、低俗、媚俗）」內容，引致最近相關行業的股票都下跌，例如快手(001024.HK)曾經歷史高見417.8，今日又創下歷史新低，收市報70.75，但跌幅已較前幾日收窄。有網民在討論區發文，指自己以536.5買入1000股嗶哩嗶哩(009626.HK)，較今日收市價533.5為低，引起網民的討論。

貼文一出後，不少網民都讚賞樓主是勇者：「樓主是勇者無懼，現在仍敢買入短視頻的股票」、「對比快手，嗶哩嗶哩不算跌得太嚴重，但仍然欣賞樓主的勇氣」，樓主也有回應網民的意見，甚至引用數據回應：「嗶哩嗶哩52週高位是1052，現在只是5百多元，已經較最高位下跌接近一半，認為有潛力反彈，所以才買入。」、「我心目中也有止賺和止蝕位，會控制在一個可以接受的風險」

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樓主也和其他網民分享自己的投資策略，「我也買入了萬洲國際(000288.HK)，雖然這幾日也受到負面消息的影響，但始終作為傳統行業的龍頭，應該不用過份擔心，值得長線投資」、樓主也提醒網民要做好風險控制，特別是現在：「由於港股經常有大波動，所以我盡量以10%賺或蝕就好了，不要太貪心或不捨得，以求開心的心態去投資。同時一定要轉身快，要多花時間研究」、「美股近期也要小心」

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責任編輯：陳佳恩