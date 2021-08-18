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【有相睇】將軍澳海天晉特色戶易手　業主5年賺近350萬

股樓投資 18:41 2021/08/18

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近年許多屋苑都有平台特色單位，由於叫價較高，令部分投資者覺得未必一定穩賺，但只要買中地點，也能大賺離場。近期，將軍澳海天晉有一伙平台特色戶易手，業主持貨快將5年，現轉手賬面賺近350萬元。 

中原地產伍錦基說，海天晉7A座低層連平台特色戶，實用面積527平方呎，擁約65平方呎平台，兩房間隔，望東南園景，今年3月開價1,298萬元放盤，及至近日終以1,160萬元易手，累減138萬元，實用呎價約22,011元。據代理提供的相片顯示，單位外望泳池景，由於屋苑入伙不久，故單位裝修仍然新淨。 

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據悉，原業主於2016年9月以811.76萬元購入上址單位，持貨快將5年，現轉手賬面獲利348.24萬元，物業期內升值43%。談到近期市況，伍錦基說，海天晉本月至今暫錄約6宗成交，追平上月全月交投量，而現時平均實用呎價約21,481元。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海天晉 將軍澳 中原地產

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