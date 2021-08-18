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塔利班願提供安全通道往機場 美國加快撤僑

環球社會熱點 19:11 2021/08/18

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恐怖組織塔利班重新掌控阿富汗後，當地陷入一片混亂，各國都加快撤離僑民。美國國安顧問沙利文周二（17日）表示，塔利班同意在首都喀布爾機場設立安全通道，讓阿富汗民眾及美國僑民等能安全快速地離開阿富汗。

各國會否承認塔利班政權？ 多數持觀望態度 【下一頁】

國安顧問沙利文（Jake Sullivan）周二表示，有阿富汗民眾試圖在首都喀布爾機場逃離期間，出現混亂場面，更有報道指有部分試圖通過檢查站進入機場的人遭到毆打或鞭打。沙利文透露，塔利達向美國承諾，將會設立安全通道前往喀布爾機場，使當地民眾及美國等地的僑民能安全快速離開阿富汗。

沙利文續指，美國將會與塔利班商討細節，會想辦法促使對方遵守承諾。沙利文指，現時機場已獲得保護，亦預計撤離人員會陸續增加，從當地起飛的軍機每架平均可容納300人。喀布爾機場已於周二重新恢復撤僑航班著陸。

撤離運輸機底發現人體遺骸 美軍展開調查 【下一頁】

據悉，安全通道協議是由駐喀布爾美軍司令麥肯齊（Frank McKenzie）將軍促成，他曾在周日（15日）在卡塔爾多哈與塔利班高層會面。 麥肯齊周二透露，曾警告塔利班不要干預美國的撤僑行動，強調會盡一切力量保衛己方。麥肯齊亦指，現時喀布爾機場由美軍所保護及營運，確保離開當地的平民及外交人員安全。

美國國防部指，估計現時喀布爾附近有約5,000至1萬名美國公民滯留當地，從周一至周二凌晨，美軍已協助最多約800人撤離當地，包括165名美國公民。

責任編輯：郭麗明

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