研究：夜班工作不利健康？　或加大心房顫動風險

▲ 有研究發現，長時間夜班工作可能加大心房顫動(a-fib) 的風險。（法新社圖片）

輪班工作在現代社會職場中是普遍的現象，但需要夜班工作的上班族留意，有研究發現，長時間夜班工作可能加大心房顫動(a-fib) 的風險。夜班工作的時間越長、頻率越高，患心房顫動的風險越高。

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歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）發布的該研究中，分析了英國生物銀行中超過 283,000人的數據，發現那些經常或永久上夜班的人，比日間工作的人患心房顫動的風險高12%。而在 10 年或更長時間內平均每月有3到8次夜班的人中，風險更要高出 22%。

中國第九人民醫院和上海交通大學醫學院研究聯合負責人Yingli Lu指， 雖然這樣的研究不能表明夜班工作與心房顫動之間存在因果關係，但研究結果表明，當前和終生夜班工作會增加患上這疾病的風險。

該研究更發現，在夜班工作超過 10 年的人士當中，女性比男性更容易患心房顫動。與日間工作人士相比，她們的風險顯著增加了 64%。但可以通過運動降低風險，如每周進行150分鐘及以上的中等強度，或每周75分鐘及以上劇烈強度的運動。

Yingli Lu補充，減少夜班工作的頻率和持續時間，可能有益於心臟和血管的健康，他提醒，需夜班工作的人士若胸部疼痛或不適，應盡早進行心臟檢查。

心房顫動是臨床上最常見的心律不整。有分析指，隨著全球人口老齡化，預計到2050年在美國心房顫動會影響600至1200萬人，到2060年在歐洲將影響1790萬人。

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責任編輯：蘇穎琪