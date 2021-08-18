  • 29°C
香港時間 : 2021818日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

研究：夜班工作不利健康？　或加大心房顫動風險

商業 19:05 2021/08/18

分享：

有研究發現，長時間夜班工作可能加大心房顫動(a-fib) 的風險。（法新社圖片）

輪班工作在現代社會職場中是普遍的現象，但需要夜班工作的上班族留意，有研究發現，長時間夜班工作可能加大心房顫動(a-fib) 的風險。夜班工作的時間越長、頻率越高，患心房顫動的風險越高。

【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場

歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）發布的該研究中，分析了英國生物銀行中超過 283,000人的數據，發現那些經常或永久上夜班的人，比日間工作的人患心房顫動的風險高12%。而在 10 年或更長時間內平均每月有3到8次夜班的人中，風險更要高出 22%。

中國第九人民醫院和上海交通大學醫學院研究聯合負責人Yingli Lu指， 雖然這樣的研究不能表明夜班工作與心房顫動之間存在因果關係，但研究結果表明，當前和終生夜班工作會增加患上這疾病的風險。

該研究更發現，在夜班工作超過 10 年的人士當中，女性比男性更容易患心房顫動。與日間工作人士相比，她們的風險顯著增加了 64%。但可以通過運動降低風險，如每周進行150分鐘及以上的中等強度，或每周75分鐘及以上劇烈強度的運動。

Yingli Lu補充，減少夜班工作的頻率和持續時間，可能有益於心臟和血管的健康，他提醒，需夜班工作的人士若胸部疼痛或不適，應盡早進行心臟檢查。

心房顫動是臨床上最常見的心律不整。有分析指，隨著全球人口老齡化，預計到2050年在美國心房顫動會影響600至1200萬人，到2060年在歐洲將影響1790萬人。

【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？

【AI面試官】見工新模式？日本銀行採用AI系統　分析應徵者面試表現

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠
2021/08/06
【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
2021/07/26
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
2021/07/26
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
【人工智能】本地初創研發AI訓練平台　助提升職場演講技巧
2021/08/05
【人工智能】本地初創研發AI訓練平台　助提升職場演講技巧

你可能感興趣

【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠
15:00 2021/08/06
【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
17:10 2021/07/26
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
18:06 2021/07/26
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
職場貼士 職場文化 工作時數 上海 中國

下一篇文章

【ESG】鴻海推ESG永續經營　減廢料獲國際認證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能手機】上半年Samsung銷情稱冠　看好摺機需求長升長有
【智能手機】上半年Samsung銷情稱冠　看好摺機需求長升長有
【東京奧運】奧運熱潮強勁　何詩蓓奪牌當日游泳班報名人數即急增
【東京奧運】奧運熱潮強勁　何詩蓓奪牌當日游泳班報名人數即急增
【5G網絡】會展全面覆蓋5G　應用5G智能機械人當電腦節保安隊長
【5G網絡】會展全面覆蓋5G　應用5G智能機械人當電腦節保安隊長
【塔利班】阿富汗局勢急轉難預料　豐田新措施被指「預告」阿富汗變天
【塔利班】阿富汗局勢急轉難預料　豐田新措施被指「預告」阿富汗變天
【Tesla】Tesla自動駕駛事故頻生　美國政府就事件展開正式調查
【Tesla】Tesla自動駕駛事故頻生　美國政府就事件展開正式調查
【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？
【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？