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【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對

科技 18:19 2021/08/18

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對於仍視塔利班為恐怖組織的美國，要如何處理塔利班的社交媒體內容，或形成新挑戰。

阿富汗塔利班全面控制首都喀布爾後，引來世界關注。對於仍視塔利班為恐怖組織的美國，要如何處理塔利班的社交媒體內容，或形成新挑戰。社交媒體Facebook（fb）率先採取行動，禁止塔利班和支持該組織的內容進入其平台。惟Twitter仍未有封鎖塔利班活動的全面政策。

【塔利班】阿富汗局勢急轉難預料　豐田新措施被指「預告」阿富汗變天

【阿富汗】Facebook刪除塔利班及有關帳戶　禁支持塔利班內容

Facebook發言人早前已表示，該企正在密切關注阿富汗局勢，而且已按美國的指示將塔利班視作恐怖份子。塔利班不能使用Facebook、WhatsApp及Instagram 等服務。同時，若Facebook發現任何與阿富汗受制裁組織有聯繫的賬戶，將採取行動如刪除賬戶。該企透露，Facebook早前就關閉了一個由塔利班在WhatsApp上開設的群組，而該群組主要被用來接收公民的投訴。

至於在Twitter上擁有數十萬粉絲的塔利班發言人，就未有受到影響，可繼續在Twitter上發布阿富汗被接管期間的最新情況。而被問及塔利班使用Twitter的問題時，Twitter就指該平台反對暴力組織和仇恨行為的政策，但就未有回答會如何將塔利班分類。但根據Twitter規則，該平台不允許宣揚恐怖主義或暴力侵害平民的組織。

而影音平台YouTube也根據對美國制裁法，終止了所有與塔利班有聯繫的賬戶。YouTube代表提到，如果發現任何與塔利班相關的賬戶，都會通通刪除。

責任編輯：曾曉汶

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