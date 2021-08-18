【大行點睇】股價升幅已反映銷售利好 瑞銀降新奧能源評級惟升目標價

瑞銀發表報告，指新奧能源 （02688） 股價年初至今升逾一半，已反映上半年零售銷氣量按年彈20%至25%的利好因素，該行指公司現時估值相當於明年預測市盈率17倍，高於歷史平均水平的14倍。

瑞銀預期，新奧下一次估值提高將是受新業務帶動刺激，又預期集團明年盈利增長達到25%，與今年預期增速27%相近。該行把公司評級由「買入」降至「中性」，目標價則由165元升至175元。

新奧能源今日股價跌1.1%至164.3元。

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