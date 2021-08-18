Uplive呈獻ViuTV電視節目《直播王》

香港電視史上首個直播主真人騷

終於可以同大家分享我們直播平台Uplive與本地電視台ViuTV合作舉辦的《直播王》節目於8月15日播出，節目將以選秀形式爭奪直播王寶座。

Uplive呈獻的《直播王》是香港電視史上首個直播主真人騷，無論是直播界的中堅份子還是新力軍，都一同齊集參加比賽，如宣傳口號般「跳出手機 跳入電視機」，於廣大電視觀眾面前展現才藝，一同引爆直播力量。

評判陣容強勁

我們很榮幸邀請到花姐，張紋嘉Hailey，林奕匡擔任這次比賽的評判，蔡瀚億BabyJohn，陳俞希Hailey擔任司儀。比賽以淘汰形式進行，首先於Uplive 上報名並獲得最高投票率及熱度的頭40名候選人進行直播初賽，主播要在節目中施展渾身解數，贏取金牌監製在內的四位星級導師及評判歡心，再篩選出12名以隊制形式進行複賽，最後4強將爭奪直播王寶座，獨得十萬獎金。究竟誰人可以成為第一屆直播王者，就一定要緊貼《直播王》播出時間。

現在只需要一台手機就可以開始直播的Uplive為許多有夢想的普通人提供了不同寶貴機會，讓他們有機會於電視這個大平台上發光發熱，而且為電視內容注入更多豐富新元素，成就更大理想。

Uplive 直播App

作為香港第一大直播品牌的Uplive，強勢登陸香港後，深受本地用家喜愛，用戶人數節節上升，目前香港註冊用戶已突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球2.3億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗。同時在美國、印度、越南、沙地阿拉伯、東南亞等國家與地區營運，並服務全球150多個國家地區用戶。並於2019年，Uplive榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」。

（資料由客戶提供）