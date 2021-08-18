阿富汗政府軍傳收復1首府 副總統呼籲反抗

塔利班軍事攻勢凌厲，奪取阿富汗首都喀布爾後宣布戰爭結束。但有俄羅斯媒體報道指，阿富汗第一副總統薩利赫部隊近日成功從塔利班手中收復1省首府。報道指，1萬名拒絕向塔利班投降的士兵正前往支援。薩利赫周二（17日）呼籲，阿富汗民眾加入抵抗塔利班，指阿富汗內戰並未完結。

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《俄羅斯衛星通訊社》引述喀布爾（Kabul）軍方消息人士報道，薩利赫（Amrullah Saleh）麾下部隊成功奪回喀布爾北部帕爾萬省（Parwan）的首府恰里卡爾（Charikar)。雙方軍隊目前正在潘傑希爾（Panjshir）激戰，消息人士指有1萬名士兵正攜武器前往支援，包括拒絕投降的阿富汗政府軍軍人及將領杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）。

連接喀布爾與阿富汗北部最大城市馬扎里沙裡夫（Mazar-i-Sharif）的重要交通公路貫穿帕爾萬省，省會恰里卡爾距離喀布爾僅63公里，亦是潘傑希爾門戶，帕爾萬省具有一定戰略地位。

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薩利赫周二在社交平台Twitter表示，根據阿富汗憲法，在總統逃亡下第一副總統成為看守總統，而自己目前仍在國內，所以是合法的看守總統。薩利赫指永遠不會向塔利班低頭，強調戰爭尚未完結，他正與各方領袖會面，尋求共識及支持。薩利赫表示，阿富汗人必須證明阿富汗不是越南，塔利班亦不是越共，呼籲民眾加入抵抗塔利班。

英國廣播公司（BBC）主持人哈基姆（Yalda Hakim）周一（16日）曾在Twitter上表示，塔利班佔領喀布爾後，薩利赫前往潘傑希爾與馬蘇德（Ahmad Massoud）會面。馬蘇德父親曾為阿富汗抵抗運動軍事領導人，遇刺身亡後被追授為「阿富汗民族英雄」。

責任編輯：李俊儀