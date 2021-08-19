【網絡安全】Check Point網絡威脅指數報告　揭7月最影響港企惡意軟件排名

▲ Check Point日前公布了最新7月份網絡威脅指數。

軟件技術公司Check Point日前公布了最新7月份網絡威脅指數，公布香港7月份首10個網絡威脅指數最高的惡意軟件。當中報告顯示Trickbot不負眾望，仍是網絡威脅指數最高的惡意軟件。而另一軟件Snake Keylogger就於去年底發起網路釣魚攻擊後，躍升至佔比最高的第2位。

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報告指出，Trickbot波及全球約4%機構及約10%香港機構，是香港網絡威脅指數最高的惡意軟件。其次是Snake Keylogger ， 全球受影響的機構約佔3%，而香港受影響的機構則約佔4%。

另外，「網頁伺服器Git資料庫信息泄漏」為7月最常被利用的漏洞，影響了全球45%的機構。其次是「HTTP標頭遠程代碼執行」，影響了全球44%的機構。「MVPower DVR 遠端代碼執行」則緊隨其後，全球影響範圍達42%。

該企也提到，早前於Amazon Kindle中發現安全漏洞，一旦用戶打開惡意電子書，黑客便能盜取所有儲存在書上的資料 。Check Point網絡研究主管 Yaniv Balmas對此表示，用戶大多認為Kindle有別於一般電腦，故忽視其安全風險。 但研究證實，任何電子設備均為電腦的一種，故這些物聯網裝置同樣容易受到黑客攻擊。

而Check Point香港及台灣技術總監Kev Hau稱，網絡犯罪分子正利用各種平台和應用程式等進行欺詐。他引述Sophos報告指， 遊戲玩家經常使用的Discord伺服器中最普遍的威脅是竊取信息的惡意軟件，而WhatsApp和Telegram等在香港流行的平台，同樣存在安全問題。因此他建議，用戶必須定時更新最新版本及使用恰當的安全解決方案來保護設備。

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責任編輯：陳泳如