  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (四) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】Check Point網絡威脅指數報告　揭7月最影響港企惡意軟件排名

科技 10:00 2021/08/19

分享：

Check Point日前公布了最新7月份網絡威脅指數。

軟件技術公司Check Point日前公布了最新7月份網絡威脅指數，公布香港7月份首10個網絡威脅指數最高的惡意軟件。當中報告顯示Trickbot不負眾望，仍是網絡威脅指數最高的惡意軟件。而另一軟件Snake Keylogger就於去年底發起網路釣魚攻擊後，躍升至佔比最高的第2位。

【電池技術】天氣太凍手機「罷工」？　美大學用石墨烯泡沫研發「電池外套」

報告指出，Trickbot波及全球約4%機構及約10%香港機構，是香港網絡威脅指數最高的惡意軟件。其次是Snake Keylogger ， 全球受影響的機構約佔3%，而香港受影響的機構則約佔4%。

另外，「網頁伺服器Git資料庫信息泄漏」為7月最常被利用的漏洞，影響了全球45%的機構。其次是「HTTP標頭遠程代碼執行」，影響了全球44%的機構。「MVPower DVR 遠端代碼執行」則緊隨其後，全球影響範圍達42%。

該企也提到，早前於Amazon Kindle中發現安全漏洞，一旦用戶打開惡意電子書，黑客便能盜取所有儲存在書上的資料 。Check Point網絡研究主管 Yaniv Balmas對此表示，用戶大多認為Kindle有別於一般電腦，故忽視其安全風險。 但研究證實，任何電子設備均為電腦的一種，故這些物聯網裝置同樣容易受到黑客攻擊。

而Check Point香港及台灣技術總監Kev Hau稱，網絡犯罪分子正利用各種平台和應用程式等進行欺詐。他引述Sophos報告指， 遊戲玩家經常使用的Discord伺服器中最普遍的威脅是竊取信息的惡意軟件，而WhatsApp和Telegram等在香港流行的平台，同樣存在安全問題。因此他建議，用戶必須定時更新最新版本及使用恰當的安全解決方案來保護設備。

【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？

【無人機】實現完全自動化無人機　高通推無人機飛行器

責任編輯：陳泳如

相關文章

【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
2021/08/18
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
2021/08/18
【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
【環保措施】走環保路線？Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電插
2021/08/18
【環保措施】走環保路線？Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電插

你可能感興趣

【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
18:19 2021/08/18
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
12:00 2021/08/18
【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
【環保措施】走環保路線？Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電插
13:30 2021/08/18
【環保措施】走環保路線？Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電插
黑客 物聯網 軟件

下一篇文章

【每日焦點】Google搶先推Pixel 5a　成最後一款附充電插頭手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格
【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用
【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【串流遊戲】訂閱YouTube Premium　免費試用Stadia Pro 3個月
【串流遊戲】訂閱YouTube Premium　免費試用Stadia Pro 3個月
【非接觸式支付】Mastercard革新　2024年起淘汰磁條設計
【非接觸式支付】Mastercard革新　2024年起淘汰磁條設計