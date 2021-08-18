【大行點睇】萬國數據上半年蝕6.3億 美銀對未來發展有信心 重申「買入」評級

萬國數據（09698）公布，截至今年6月底止第二季，虧損擴大至3.3億元（人民幣，下同），按年擴大1.8倍，去年同期蝕1.1億元；期內收入18.6億元，按年升近39%。至於上半年共虧損6.3億元，去年同期蝕2.2億元，收入為35.7億元，按年升38%。

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美銀證券發表研究報告，重申萬國數據「買入」評級，目標價84港元，對應明年預測企業價值對EBITDA比率約30倍。報告指，公司第二季經調整EBITDA按年增長41%，較預測高出5%，主要來自新數據中心落成投用及收購，管理層並表明未來行業發展未見放緩跡象，亦無減價壓力，重申全年增長指引。

該行認為，萬國數據前景樂觀，其在手訂單可支持未來18個月增長，加上在中國內地以外市場，例如中國香港、中國澳門及馬來西亞都有業務拓展，預期區域性擴充可帶來新收入來源。

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記者：郭秀慧