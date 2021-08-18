【異動股】內地券商股集體拉升　廣發東方證券升逾一成創新高

中資券商股今日集體拉升，廣發證券(01776)及東方證券(03958)齊升逾一成創新高。

消息面上，光銀國際表示，央行重申其貨幣政策立場，強調確保銀行體系的充足流動性，為經濟穩健運行保駕護航。最新的降準決策將加速銀行貸款的釋放，降低市場風險溢價。考慮到當前通脹上升趨勢放緩，市場對流動性的需求激增，央行將在維持中性穩健的政策基調基礎上，通過一系列靈活多樣的貨幣政策，逐步向實體經濟注入流動性。該行預計，央行將在2021年三季度再一次下調存款準備金率，而「降準」也將成為2021年下半年刺激實體經濟增長的主要手段之一。

今日中資券商股升幅表現：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機