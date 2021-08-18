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【異動股】內地券商股集體拉升　廣發東方證券升逾一成創新高

股樓投資 18:00 2021/08/18

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中資券商股今日集體拉升，廣發證券(01776)及東方證券(03958)齊升逾一成創新高。

消息面上，光銀國際表示，央行重申其貨幣政策立場，強調確保銀行體系的充足流動性，為經濟穩健運行保駕護航。最新的降準決策將加速銀行貸款的釋放，降低市場風險溢價。考慮到當前通脹上升趨勢放緩，市場對流動性的需求激增，央行將在維持中性穩健的政策基調基礎上，通過一系列靈活多樣的貨幣政策，逐步向實體經濟注入流動性。該行預計，央行將在2021年三季度再一次下調存款準備金率，而「降準」也將成為2021年下半年刺激實體經濟增長的主要手段之一。

 

 

今日中資券商股升幅表現：

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    +5
    +4

 

 

 

同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

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撰文 : 周兆邦

廣發証券（01776） 港股

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