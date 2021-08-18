【新股IPO】醫聯擬來港上市集資最少23億　騰訊紅杉資本有份投資

互聯網醫療公司醫聯傳正計劃來港上市，集資約3億至4億美元（約23.37億至31.16億港元），並已委聘高盛負責上市事宜。引述內地媒體報道，醫聯曾於今年6月遞交上市申請。此前醫聯已經進行過多輪融資，投資者包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）創辦人馬雲的雲鋒基金、紅杉資本等。

騰訊音樂避風頭 傳暫緩今年來港上市計劃，【見下頁】

成立於2014年的醫聯，為慢病管理平台，現在中國擁有逾80萬名實名認證的醫生，以及逾5萬名合約醫生，覆蓋了肝、糖尿病、HIV、腫瘤、病腎病、心腦充血、兒科、精神心理、呼吸疾病等慢性病。

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記者：張以正