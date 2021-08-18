【大戶動向】軟銀Softbank上季加快沽貨套現逾千億元　涉FB、亞馬遜、台積電

▲ 【大戶動向】軟銀上季加快沽貨套現逾千億元 涉FB、亞馬遜、台積電

彭博報道，軟銀集團（SoftBank）今年第二季沽出上市公司股票套現約140億美元（約1,092億港元），規模是今年首季的3倍，料將加快對科技初創公司的投資步伐。軟銀減持量首3位的個股分別是Facebook（減持35億美元）；Uber（減持29億美元）；亞馬遜和貝殼（減持額均為12億美元） 。

根據軟銀提交予美國證券交易委員會的季度報告，截至6月30日的三個月，軟銀可能通過出售所持Facebook（美：FB）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）以及Salesforce.com（美：CRM）的股票套現逾60億美元（約468億港元）。另外，軟銀還通過出售所持Uber（美：UBER）和DoorDash（美：DASH）的部分股票套現約40億美元（約312億港元）。

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另外，軟銀子公司SB Northstar也出售了240萬股PayPal（美：PYPL）股票、440萬股台積電（美：TSM）以及約367,000股亞馬遜（美：AMZN）股票。這些股份合計價值約23.7億美元（約184億港元）。

願景基金也出售了近560萬股Guardant Health（美：GH）股票以及2340萬股中國線上房地產平台貝殼（美：BEKE）的股票。據彭博計算，這些出售所得可能共計不到30億美元。

軟銀的創辦人孫正義暗示新的減持意願是為了讓願景基金投資部門加快交易速度，提供資金。該公司單上個季度就向私營初創公司投資了150億美元，其中一半資金來自於出售股票所得。

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編輯：吳敏芳