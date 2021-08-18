【新冠疫苗】非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球

全球新冠肺炎疫苗供應不足，多國仍在設法增加供應。然而，世界衛生組織發現，非洲與印度出現假疫苗，直指行為有害全球公共衛生。被造假的是印度版阿斯利康疫苗Covishield疫苗，製作疫苗的印度血清研究所 （SII）亦確認事件。

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世衛發表聲明，指在7月至8月間，分別在印度及非洲發現有虛假Covishield疫苗，警告假疫苗對全球公共衛生產生嚴重風險，促請停止流通假疫苗。聲明更透露，SII確認事件屬實。

印度政府未有就事件發出聲明，當地傳媒則指衛生部會展開調查。印度新聞網站Mint引述衛生部官員表示，即使已有機制防範假疫苗，但情況仍然猖獗，目前只能盡力確保沒有印度民眾會接種假疫苗。現時印度約13%人口完成接種。

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Covishield是利用阿斯利康疫苗配方製作的同款疫苗，是印度接種最多的疫苗，已打超過4.86億劑。印度亦有透過新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）及協議，向亞洲﹑非洲及南美洲國家出口Covishield。

責任編輯：吳漢培