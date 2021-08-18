【長實 1113】李嘉誠基金會密密增持長實 最新涉資7,845萬元

長實集團（01113）再獲大股東李嘉誠增持。集團公布，李嘉誠基金會分別於8月12日、8月13日、8月16日及8月17日，以平均價每股51.4717元、51.5467元、52.042元及51.8886元，購入集團共151.6萬股，涉資7,845萬元。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價一度挫逾6%創新低【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

完成後，最新持股量為李嘉誠由45.74%增至45.78%、李澤鉅由45.8%增至45.85%，及李嘉誠基金會由11.02%增至11.06%。較早前，李嘉誠基金會於8月初先後4次增持長實，購入集團共219.9萬股，涉資約1.15億元。

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧