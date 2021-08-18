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【長實 1113】李嘉誠基金會密密增持長實 最新涉資7,845萬元

股樓投資 17:44 2021/08/18

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長實集團（01113）再獲大股東李嘉誠增持。集團公布，李嘉誠基金會分別於8月12日、8月13日、8月16日及8月17日，以平均價每股51.4717元、51.5467元、52.042元及51.8886元，購入集團共151.6萬股，涉資7,845萬元。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價一度挫逾6%創新低【見下頁

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完成後，最新持股量為李嘉誠由45.74%增至45.78%、李澤鉅由45.8%增至45.85%，及李嘉誠基金會由11.02%增至11.06%。較早前，李嘉誠基金會於8月初先後4次增持長實，購入集團共219.9萬股，涉資約1.15億元。

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記者：郭秀慧

李嘉誠基金會 增持 基金 李嘉誠 長實集團（01113）

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