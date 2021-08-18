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【網約車】內地將設網約車平台抽佣比例上限　滴滴盤前跌2%

股市 18:03 2021/08/18

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網約車平台整治行動有新進展。交通運輸部表示將設定網約車平台抽成比例上限，進一步規範平台企業的經營行為，要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協商，並向社會公布。受消息影響，內地網約車平台龍頭滴滴（美：DIDI） 盤前跌2.1%，報8.29美元。

相關文章：【滴滴出行】據報內地監管部門已完成對滴滴的審查

交通運輸部運輸服務司負責人李華強在會上說，全國有236家網約車平台企業，當局密切關注到個別網約車平台在獲得市場優勢地位後，隨意調整計劃規則等經營策略，設置過高抽成比例，誘使駕駛員超時勞動、疲勞駕駛，侵害了駕駛員的勞動報酬、休息等勞動權益。針對這些問題，八個部門聯合出台《指導意見》，對維護新就業形態勞動者的勞動報酬、合理休息、社會保險、勞動安全等權益提出4個重點要求，加快推動《指導意見》各系各項舉措落地實施，包括：

一、壓實平台企業主體責任，指導和督促網約車平台企業依法合規用工，更多採取勞動合同制用工方式，落實駕駛員權益保障責任，合理確定平台和駕駛員之間的權利和義務。

二、規範平台企業的經營行為，要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協商，設定抽成比例上限，並向社會公佈。

三、保障駕駛員的合理勞動報酬，督促網約車平台企業綜合考慮工作性質、勞動強度、工作任務以及當地的平均工資、市場經營狀況等因素，合理地確定駕駛員的勞動報酬標準，並向社會公佈。

四、保障駕駛員的合理休息權益，要求網約車平台企業持續優化派單機制，盡可能提高車輛在線期間的運營效率，科學確定駕駛員的工作時長和勞動強度，避免其超時勞動和疲勞駕駛，切實維護好廣大網約車司機的休息權益。

出席吹風會的還有國家市場監管總局、人力資源社會保障部和全國總工會相關負責人。

更多消息：【百度9888】百度發布無人車服務平台「蘿蔔快跑」

記者：林淑如

美股 交通 新經濟股 滴滴出行

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