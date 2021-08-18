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【美股焦點】軟銀上季減持多隻科技股 套現逾近百億美元

股樓投資 21:40 2021/08/18

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軟銀公布上季美股持倉變動，去年1至3季合共沽售價值140億美元的股票套現，是今年首季的三倍。據軟銀向美國證交會（SEC）申報的資料所見，軟銀上季賣出價值5億美元的台積電（TSM）、35億美元的Facebook（FB）、29億美元的Uber（UBER）、以及12億美元的亞馬遜（AMZN）及內地房地產平台貝殼控股（KE）。

【年輕理財】年輕「百萬富翁」客戶比例上升25% 最愛投資邊項投資產品?

彭博報道指，軟銀創辦人孫正義過去的投資風格都是只買不賣，但現在策略卻有所轉變，正在加速將倉位轉移至旗下願景基金，上季軟銀便為願景基金注資150億美元，當中一半來自於出售股票。

彭博估算現時軟銀持有的倉位，當中首五大持倉分別是Facebook、Uber、亞馬遜、貝殼控股以及微軟。

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撰文 : 林展鋒

減持 基金 股票 台積電 地產 美股 Uber 美國 道瓊斯工業平均指數 Facebook

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