【大行點睇】上半年毛利率下跌難實現5年目標 美銀證券下調中海物業目標價

美銀證券發表報告，指中海物業 （02669） 上半年盈利勝預期，但毛利率按年跌1.9個百分點至18%，該行憂慮公司未必能實現其5年目標，即每年新增6,000萬平方米管理面積。

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美銀下調公司2021年至2023年核心盈利預測，以反映毛利率下跌的影響，同時維持公司「跑輸大市」評級，目標價由7.2元降至7元。

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