【潛力股精選】孫運喜：建設銀行（00939）

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【美股期貨】儲局會議紀錄公布前 道指期貨跌104點 納指期貨跌近0.1%
內銀股陸續公布業績，《ET講股通》主持孫運喜建議投資者可留意建設銀行 （00939） 。建設銀行股價七月底至今由低位計累升近7%，今日升1%，收報5.7元，想知孫運喜推介原因及買賣策略建議，立即點擊收看／收聽。
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00：00 - 港股今日市況解讀 點題「大孖沙連環擊」
01：25 - 港股今日升市原因 惟動力不足
03：00 - 港股後市形勢一般 外資大戶紛沽中概股
05：35 - 內地政策陰霾未散 習主席「共同富裕」論對股市影響
09：55 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何？
13：45 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？
16：29 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何？
18：34 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景如何？
21：59 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？
25：08 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？
27：52 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景如何？
30：48 - 港股收市後市況解讀
33：54 - 股票推介：建設銀行 （00939）
欄名 : 潛力股精選