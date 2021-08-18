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美國證實凍結阿富汗央行資產 涉資95億美元

股樓投資 21:29 2021/08/18

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美國官員周二 (17 日) 證實，上周起已切斷阿富汗取得美金現鈔的管道，並不再向阿富汗運送美鈔，至於阿富汗央行存放在美國的所有資產，涉及資產金額近95億美元，亦已被美國政府凍結，目前塔利班仍在美國財政部的制裁名單上。

【華為動向】華為未擺脫美國制裁陰霾？ 第二季收入倒退近四成

阿富汗央行擁有95億美元資產，絕大部分存放在美國紐約聯邦準備銀行及其他當地的金融機構帳戶，該行代理總裁Ajmal Ahmady周一表示，阿富汗央行已由上周五起無法取得美金現鈔，以試圖阻止塔利班取得阿富汗資產。

Ahmady周日已經逃離出境，當時他指阿富汗央行仍擁有大約90億美元資產，資產散落境外，而在美國切斷資金管道後，塔利班能取得的資金少之又少。目前塔利班已控制喀布爾各政府部門，惟暫未有國家認可塔利班為合法政權。

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撰文 : 林展鋒

制裁 阿富汗 美國財政部 美國 金融 紐約 銀行 金融機構 美元

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