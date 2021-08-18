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【香港經濟】本港最新失業率回落至5%勝預期　消費及旅遊相關行業跌幅最大

宏觀解讀 17:23 2021/08/18

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本港最新失業率跌至5%　回落0.5個百分點

政府統計出公布，今年5月至7月經季節性調整的失業率下跌至5%，較4月至6月的5.5%，回落0.5個百分點，勝預期。就業不足率亦由2.5%下跌至2.4%。失業人數則由4月至6月的21.31萬人，下跌至5月至7月19.84萬人，減少約1.47萬人；同期就業不足人數減少約3700人至9.23萬人。

與今年4月至6月比較，5月至7月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。而就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。

消費及旅遊相關行業失業率跌至7.6%

其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。不過，經濟及勞工市場仍面對不確定性前景，新冠病毒仍在全球多個地方傳播，呼籲社會各界協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。

相關文章：陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」　料最新失業率回落

【電子消費券】陳茂波：消費券不設最低消費、不可額外收費　電子支付平台新增220萬用戶

 

記者：梁安琪

經濟 香港 電子消費券 就業 失業 勞工及福利局 羅致光 失業率

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