▲ 【壹傳媒282】財匯局調查壹傳媒2019年起財務報表、德勤中正天恆受查 「基於公眾利益」

壹傳媒 （00282） 再成為監管機構調查對象。財務匯報局公布，將查訊壹傳媒2019年度、2020年度和2021年度中期報表，也會向審計壹傳媒相關年份財務報表的德勤、中正天恆展開調查。財匯局稱，展開調查是因為主動監管注意到壹傳媒在3個年度間很遲才更換核數師，又收到監管機構轉介及公眾投訴發現與壹傳媒財務報表及審計相關的問題。

財匯局表示，有關查訊和調查是基於公眾利益，確認壹傳媒相應年度財務報表，賬目在減值撥備方面是否存在重大錯報及其程度，有關持續經營的重大不確定性是否存在重大錯報及其程度，以及核數師報告中就這些事項是否可靠。

港區國安法在2020年7月1日生效後，壹傳媒多名高層相繼因港區國安法被捕。

於今年6月，警方再次拘捕壹傳媒多名高層，並凍結壹傳媒部分子企帳戶資金和要求銀行暫停處理交易後，壹傳媒主要刊物蘋果日報於該月停辦。

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財匯局表示，將會主要查訊壹傳媒管理層在3份財務報表中，就現金產生單位的減值評估，以及於這些財務報表所作的減值撥備是否適當。當局也擬查訊壹傳媒管理層最新兩個年度持續經營評估，以及因此而採用的持續經營會計基礎及在這些財務報表中作出的披露。

財匯局表示，調查德勤會涉及該行就壹傳媒管理層減值評估及於該財務報表中確認的減值撥備是否適當的審計工作，當局指，德勤就壹傳媒 2019 年年度賬目發表「無保留意見」。

在中正天恆調查中，財匯局調查將涉及中正天恆就壹傳媒管理層減值評估及於該財務報表中確認的減值撥備是否適當的審計工作。調查亦涉及中正天恆就壹傳媒管理層評估持續經營的審計工作，以及審計報告在這方面是否適當。

中正天恆就壹傳媒2020 年年度賬目發表無保留意見，財匯局表示，儘管壹傳媒管理層在 2020 年年度賬目中確認存在與持續經營有關的重大不確定性，但中正天恆並未在其審計報告表中包括以「與持續經營相關的重大不確定性」為標題的段落，以顯示有關資料。

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編輯：麥德銘