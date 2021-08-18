【年輕理財】年輕「百萬富翁」客戶比例上升25% 最愛投資邊項投資產品?

隨著本港的投資渠道愈來愈多，年輕人更易涉足投資市場，本港年輕百萬富翁的數目也有增加趨勢。中國銀行 （香港） （下稱「中銀香港」）表示，有見年輕「百萬富翁」客戶比例日漸增加，特別為「中銀理財」(「Wealth Management」) 品牌打造全新形象，注入活力和數碼元素，以配合年輕「百萬富翁」客戶的理財需要及生活方式。



中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，隨著中銀香港過去數年加速數碼化轉型，帶動『中銀理財』客戶漸趨年輕化。截至去年底，介乎 31 歲至 45 歲的年輕客戶按年上升25%，他們累積財富的潛力龐大，已經成為『中銀理財』的增長動力。

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他又指，這群年輕「百萬富翁」中有 80% 是數碼活躍客戶，在投資理財方面，他們普遍以股票投資為主。受惠於美股升幅，截至今年上半年，此客戶群整體持有的美股投資組合市值較去年同期大幅上升超過 2倍；人民幣相關投資產品如結構性投資交易亦受歡迎，主要經線上進行。

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事實上，這班年輕「百萬富翁」也愛以手機理財，自去年底中銀香港的手機銀行「PlanAhead 智．未來」一站式財富策劃服務推出以來，共錄得10 萬人次點擊使用，當中超過一半「智選基金組合」交易是由「中銀理財」客戶完成，反映他們喜歡根據個人需要，以手機自主投資理財。



客戶如加入「中銀理財」， 可享高達28,800元的迎新禮遇，包括一系列的理財增值獎賞、出糧戶口獎賞、投資產品認購費減免及特優人民幣定期存款禮遇等。「中銀理財」Visa Infinite 信用卡客戶更可享一系列潮流禮遇，包括高達 6X 積分獎賞的餐飲 (包括網上餐飲)及海外簽賬禮遇 (相等於 2.4%現金回贈)、享用機場貴賓室服務及名貴轎車機場接送服務等。

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記者：陳詠妍