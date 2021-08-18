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【萬洲宮鬥】廢太子爆料父親涉隱瞞收益兼轉移資產 萬洲宮鬥未完股價插一成

股樓投資 17:07 2021/08/18

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萬洲國際 （00288） 主席萬隆長子萬洪建被辭退公司執行董事及副總裁的職務，事情未有隨著人事變更而有好轉。早前前因「對公司財物作出不當攻擊行為」而遭踢出公司的「太子爺」萬洪建，於網上爆料指，萬洲國際並沒有實際的生產營運，而是運用各種財務手段，將旗下公司雙匯發展的資金轉出境外。

另外，萬洪建又指，萬隆過去曾低價買入員工持股的公司，令自己獲利近50多億元，又把原來給予管理團隊的獎勵股票納入自己口袋，更不顧員工反對，強行把美國產品進口結算價大幅提高，「肥美損中」。

萬洲回應指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對指控需負責的人士採取法律行動的權利。

萬洲股價並沒有隨公司回應而止跌，今日全日跌11.3%至5.95元。

同場加映  【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 港股 萬洲國際（00288）

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