【大行點睇】花旗首予理想汽車「買入」評級　指集團在港上市將帶來三方面利好

花旗發表研究報告，首予理想汽車(02015)H股「買入」評級，目標價165元，美股(美：LI) 目標價42.5美元。該行指集團在港第二上市，將帶來三方面利好。



該行指出，理想汽車在港第二上市，將有利公司獲更多資金提供予研發，抵銷在美上市所帶來政策風險，以及接觸更多潛在內地機構投資者。

理想汽車7月付運量為8,589輛，按年增251%，或按月增11%，市場預期9月付運量可達1萬輛，料屬正面催化劑。新能源乘用車在第三季維持強勁，相信動力可延續至第四季。

大行對理想汽車評級及目標價：

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