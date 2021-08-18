【業績│手遊股】禪遊科技上半年多賺一成不派息　密切監察及跟進任何新法律法規

▲ 【業績│手遊股】禪遊科技上半年多賺一成 不派息

手遊股禪遊科技 （02660） 公布上半年業績，期內收入按年倒退5.2%至4.44億元（人民幣，下同）；毛利按年上升26.9%至2.87億元；純利約1.46億元，按年升10.5%，不派息。

心動公司上半年盈轉虧 料蝕逾3億元 研發開支大幅增加，看【下一頁】

禪遊科技指，集團改善及提升現有遊戲產品體驗，同時通過擴展騰訊 （00700） 、頭條、百度 （09888） 、快手 （01024） 及抖音等渠道加大宣傳力度，截至6月底，集團錄得約有12.03億名累計註冊玩家，按年升20.6%。集團提到，上半年銷售虛擬物品所得收入約為2.27億元，按年增加約28.4%，虛擬物品ARPPU則由去年同期的35元，按年增加至65元。

禪遊科技稱，內地手機遊戲行業上半年整體發展趨勢及氛圍積極正面，截至上半年共獲有78個遊戲版號，其中30款擁有版號的遊戲尚未投入運營，會於適當時隨時開始推廣業務。

禪遊科技特別提到，將密切監察及跟進內地任何相關的新法律法規，並及時更新其法律合規資料庫及業務流程，以確保業務遵守最新法律法規的規定。

相關文章：

【業績】禪遊科技半年經調整淨利潤升51.9%不派息 月活躍用戶升七成

【騰訊概念】遊戲股禪遊科技暗盤曾颷29%

編輯：李哲毅