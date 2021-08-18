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塔利班重掌阿富汗 增美國社交平台煩惱

環球社會熱點 17:52 2021/08/18

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塔利班重奪阿富汗政權後，已經準備籌組政府執政。但國際社會廣泛尚未承認塔利班地位，美國亦有對其作出制裁，美國各大社交平台將面臨挑戰，該如何處理與塔利班有關的內容？其中Facebook已率先表明，會繼續封殺所有與塔利班相關及支持組織的內容。

各國會否承認塔利班政權？ 多數持觀望態度 【下一頁】

Facebook周二（17日）表示，根據美國法律，塔利班被定義為恐怖組織而且受制裁，因此Facebook將根據企業政策，禁止組織使用旗下社交平台，包括Facebook、WhatsApp 及 Instagram。所有平台會封殺發布有關讚揚、支持及代表塔利班的帳戶，同時會刪除由塔利班或代表塔利班運作的帳戶。

Facebook續指，已聘請阿富汗專家團隊，以阿富汗官方語言、達里語及普什圖語作母語的人士，來監控及刪除與塔利班組織相關的內容。

塔利班釋出善意  想尋求和平及尊重女性權益 【下一頁】

YouTube周二亦指，將會封鎖由塔利班營運的帳戶，亦會遵守美國制裁塔利班的相關法律。若發現有帳戶懷疑是被塔利班擁有及營運，將會立即終止帳戶，並禁絕任何煽動暴力的內容。

另一方面，Twitter未有明言封殺，其發言人表示阿富汗民眾利用Twitter向外界尋求援助，公司同時承諾會保持警惕，監察有關美化暴力內容的帖子。但事實上，Twitter上流傳不少塔利班的信息，組織其中一位發言人沙欣（Suhail Shaheen）更有一個34.7萬名粉絲的帳戶。

責任編輯：郭麗明

 

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