【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.65厘 門檻僅需10萬人幣

▲ 華僑永亨連環加人民幣定存息，半年最高2.6厘，在高息榜排第2。

距離月結仍有10多天，但離岸人民幣拆息卻不斷走高，今天（8月19日）1周以上的拆息皆突破3厘或以上，當中最高更是6個月的3.14792厘。8月至今已有9間大小銀行加人民幣定期存款息，單以這兩天內已有3間中小行出手，包括連環加息的華僑永亨，今天微升半年期人幣定存年息0.05厘至2.55厘，該行另有專攻吸新錢的2.6厘之選。不過，該行的新息率不及同期高息王、招商永隆的2.65厘年息，門檻僅10萬元（人民幣，下同）。

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專家指反映市面銀根偏緊，適逢人民銀行擬於本周五（20日）來港發行總額250億元央行票據，在抽資效應下勢再挾高拆息，港銀的人民幣定存加息戰料持續升級。

上商與交銀香港於昨天（17日）加息，上商微加一年期人幣定存息率0.05厘至2.35厘；交銀香港則略加半年人幣定存年息0.05厘、新報2.4厘。業界指，阿富汗政局變天，地緣政治暫未惡化，市場避險情緒稍降溫。可是，新西蘭因出現確診個案而被逼封城，外電指也令紐央行今早突煞停加息，原本紐國有可能是首個加息的亞太區主流市場，如今落空。

港元半年定存0.8厘膺高息王【下一頁】

此外，本周五公布的貸款市場報價利率（LPR），市料連續第16個月不變。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午回應查詢指，調升人民幣定期存款息，為迎合客戶所需，且望能吸納新客及新資金。

另方面，專家也聚焦後天人行推250億元央票的反應，票息會否跟上兩次呈大差距。由於今年已是人行第3度發行3個月及一年央票，對上兩次分別為2月及5月。

5月22日推總值250億元央票，接獲總申請額681.85億元，超額認購1.7倍。其中3個月佔百億元，中標息率為2.48厘，下跌22個基點；1年期則為150億元，最高接納息率2.63厘，亦跌11個基點。同樣，2月19日也標售250億元，吸金759.1億元，超購兩倍。而3個月的中標票息是2.7厘、1年為2.74厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪