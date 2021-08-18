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【監管跌市】商務部公開徵求《直播電商平台規範》意見　直播電商高流量、變現強存問題

新經濟追蹤 16:51 2021/08/18

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商務部公開征求《直播電商平台規範》意見　直播電商高流量、變現強存問題

商務部公開徵求《直播電子商務平台管理與服務規範》行業標準（征求意見稿）意見，針對直播電子商務當前發展存在的相關主要問題，制定有關標準，進一步引導和促進電子商務平台經營者依法履行主體責任，並營造良好的電子商務消費環境，規範和促進直播電子商務健康發展。

商務部表示，直播電商在法律層面上體系完整、邊界比較清晰，但它具有交易時間短、頻次高、主播作用明顯等特徵，在一定程度上已改變了原有電子商務交易方式，給直播營銷與商務交易之間的相互銜接帶來系列問題。

商務部又指，由於直播電商具有更高的娛樂性和交互性，其更高的流量吸引力與流量變現能力也帶來了較多問題，如虛假宣傳、貨不對版、不退不換、涉嫌假貨、不明鏈接、引導線下交易等。

《規範》中針對直播營銷平台，列明一系列基本要求、管理要求、信息審核等，包括平台應制定直播營銷限禁售商品和服務目錄、對直播過程進行監測等等。

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記者：梁安琪

經濟 電子交易 中華人民共和國商務部
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