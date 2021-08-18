【大行點睇】高盛首予康聖環球「買入」評級　指在中國ICL市場具領導地位

高盛發表研究報告，首予康聖環球(09960) 「買入」評級，目標價13元。報告指，康聖環球是獨立臨床實驗室(ICL)特檢的先行者，在中國ICL行業間具最大特檢組合，覆蓋逾3,500種測試品，作全方位樣本分析。它在一些領域具主導地位，例如是內地最大血液學特檢服務商，以收入計去年市佔達42%。公司亦計劃擴展至更多專科，如基因及罕有病、傳染病、腫瘤、神經病學等，並擬擴展至海外市場。

由於人口老化及人民對健康日趨關注，以及對診斷準確度要求提升，該行引述市場分析指，料內地特檢市場在2020至2025年間年均複合增長達7%，形容具龐大潛力。此外，高盛料更多臨床測試服務將由醫院外判至ICL，源於成本優勢及監管支持。高盛稱，康聖環球已準備好迎接增長，具備先進技術平台，進行綜合測試；在多個專科具高度規模經營模式，有良好往績；具研發能力及廣泛臨床數據庫；在產能及品控而言具備實驗室能力；以及管理層具經驗，有強大投資者支持。

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