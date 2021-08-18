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【網民熱話】新同事零經驗 同客人講「要買就買唔買就罷」 網民:準備搵定下一份工

理財智慧 18:36 2021/08/18

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零售業作為服務性行業的其中一個範疇，不少公司在員工入職前，均要求在接待客人的時候一定要禮待每一個客人，。但最近有網民在網上發文，指公司來了一個並無任何零售業經驗的同事，卻反其道而行，對待客人時無禮貌，雖然客人最後有購物並沒有作出任何投訴，事後新同事甚至認為沒有問題。但樓主認為作為服務性行業，應該要禮待每個客人。

網民經歷:

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貼文一出後，引起不少網民的討論，有人認為樓主可以向上司投訴：「你的新同事之前無任何相關工作的經驗，如果真的看不過眼，可以向上司投訴，」、 「他對待客人的態度就如一個『計時炸彈』，如果是『公佣』的話，一定要嚴正提醒同事不要再犯同樣的錯」但樓主也有回應：「我都忍不住跟他說了，提醒他要將心比己，如果自己是客人的時候，也不希望店員是這個態度」、「如果他給人投訴，到時我又要處理，加重了我工作量」

【樓市熱話】朋友太古上班欲天水圍置業 每天5點45分起床感糾結 網民：起床後要一小時準備？【下一頁

 

有不少人都認為服務業一定是禮貌為先，指：「如果想在服務業生存，一定要學會以禮待人」、「他這種工作態度肯定會被人投訴，只是時間的問題」、「可能你的同事在不久之後又要開始找工作」也有人認為應該給機會新同事：「還好他今日遇上一個好客人，否則可能已經被抄」、「相信只是經驗不足，如果被客人投訴，他便知道禮貌的重要性，但如果屢勸不改，只能證明他不適合前線的工作」

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責任編輯：陳佳恩

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