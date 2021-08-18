  • 30°C
香港時間 : 2021818日 (三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩

科技 17:20 2021/08/18

分享：

受疫情影響，中國和越南政府均加強邊境管制，影響科技大廠蘋果及Google把生產線從中國轉移到越南的計畫。

自2018年中美貿易戰爆發後，多間科技大廠如蘋果、Google、微軟等，均計畫將其生產地由中國轉移到越南。惟受疫情影響，中國和越南政府均加強邊境管制，影響科技大廠蘋果及Google把生產線從中國轉移到越南的計畫。

【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格

【MacBook】蘋果通過美商標局專利　MacBook Pro或有機會支援Apple Pencil？

據日經亞洲評論報道指，越南自5月起疫情升溫，導致當地工廠暫時停工。其中Google即將推出的Pixel 6系列，去年初原計畫轉移至越南生產，惟現時仍留在中國製造及上海組裝；至於蘋果的新款AirPods藍牙耳機，是蘋果最早規劃改至越南量產的商品，但現時卻仍留在中國生產。

除此之外，蘋果原計畫將部分的MacBook、iPad生產線移至越南，但因當地缺乏科技人才、加上疫情不斷變化而暫時停擺。

CNBC報道也提及，Pinpoint Asset Management首席經濟學家張智威早前就表示，疫情來襲前，三星電子、鴻海等企業都紛紛把工廠移出中國，轉至越南、印度設廠。但由於這印度、越南的染疫人數激增，迫使企業關閉當地廠房

張智威指，這會讓轉移供應鏈的事項暫停一段時間。而這情況可望讓中國受惠，但受惠程度有多大，就要看印度、越南疫情會持續多久而決定。

【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
2021/08/11
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13
2021/08/10
【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13
【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片　阻兒童色情圖像外流
2021/08/06
【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片　阻兒童色情圖像外流

你可能感興趣

【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
11:25 2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
12:46 2021/08/11
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13
16:21 2021/08/10
【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13
Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods Google 疫情 中美貿易戰 MacBook 商品 鴻海 越南

下一篇文章

【網絡安全】BlackBerry被揭軟件存漏洞　或影響多間汽車、醫院及工廠設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
【數碼轉型】港中小企夥初創　研新技術減少營運損失
【數碼轉型】港中小企夥初創　研新技術減少營運損失
【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用
【量子電腦】量子運算技術研發加速　AWS推量子雲服務拓展應用
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦