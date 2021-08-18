【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩

▲ 受疫情影響，中國和越南政府均加強邊境管制，影響科技大廠蘋果及Google把生產線從中國轉移到越南的計畫。

自2018年中美貿易戰爆發後，多間科技大廠如蘋果、Google、微軟等，均計畫將其生產地由中國轉移到越南。惟受疫情影響，中國和越南政府均加強邊境管制，影響科技大廠蘋果及Google把生產線從中國轉移到越南的計畫。

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據日經亞洲評論報道指，越南自5月起疫情升溫，導致當地工廠暫時停工。其中Google即將推出的Pixel 6系列，去年初原計畫轉移至越南生產，惟現時仍留在中國製造及上海組裝；至於蘋果的新款AirPods藍牙耳機，是蘋果最早規劃改至越南量產的商品，但現時卻仍留在中國生產。

除此之外，蘋果原計畫將部分的MacBook、iPad生產線移至越南，但因當地缺乏科技人才、加上疫情不斷變化而暫時停擺。

CNBC報道也提及，Pinpoint Asset Management首席經濟學家張智威早前就表示，疫情來襲前，三星電子、鴻海等企業都紛紛把工廠移出中國，轉至越南、印度設廠。但由於這印度、越南的染疫人數激增，迫使企業關閉當地廠房

張智威指，這會讓轉移供應鏈的事項暫停一段時間。而這情況可望讓中國受惠，但受惠程度有多大，就要看印度、越南疫情會持續多久而決定。

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責任編輯：曾曉汶