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【港股追蹤】物管收入大增近六成 雅居樂上半年多賺3% 全日升逾4%

股樓投資 19:30 2021/08/18

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雅居樂集團（03383）公布中期業績，上半年營業額按年上升15.1%至385.88億元（人民幣，下同），純利按年升3.2%至52.9億元，每股盈利為1.363元，中期息每股派50港仙。雅居樂集團全日升4.5%，報9.29港元，成交4398萬港元。

【大行點睇】高盛首予康聖環球「買入」評級　指在中國ICL市場具領導地位  詳情請看[下一頁]

期內，集團的物業發展業務的確認銷售收入為320.9億元，按年增近一成。另外，物管收入按年增近6成至49.9億元；其他（環保及商業）收入則增44.5%至15億元。截至6月底，集團的淨負債比率進一步降低至45.3%。物業發展業務與多元化業務收入的佔比為83.2%及16.8%，而多元化業務的佔比較去年同期升4.2個百分點。

集團毛利按年跌5.8%至約108.5億元，毛利率為28.1%，較去年同時跌6.3個百分點。集團指，毛利及毛利率下跌主要因毛利率較高項目所佔比重下降，單位地土成本較高的項目比重上升。

【港股追蹤】產品結構顯著提升 潤啤上半年多賺逾一倍 半日升近5%  詳情請看[下一頁]

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截至6月底，集團的土地儲備的總建築面積為5,295萬平方米，分佈於內地85個城市。

同場加映：【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

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撰文 : 趙家盈

港股 經濟 買入 營業額 純利 每股盈利 港元 成交 雅居樂集團（03383） 人民幣

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