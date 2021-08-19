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【吉利業績】吉利股價曾升7%　訂2025年銷量增至365萬輛、極氪成高端電動車全球前三

股市 10:13 2021/08/19

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【吉利業績】吉利汽車目標2025年銷量增至365萬輛　極氪汽車成高端電動汽車全球第三

吉利汽車 （00175） 周三公布業績後，訂立業務發展5年規劃綱要，吉利汽車集團行政總裁淦家閱表示，目標到2025年，吉利汽車市場佔有率為中國品牌第一，連同新成立電動車「極氪汽車（Zeekr）」的年銷量達365萬輛，當中智能電動汽車佔比逾30%。吉利汽車更期望，極氪汽車可於高端電動汽車市場佔有率達全球前三，銷量達到65萬輛。

吉利汽車於今年銷售目標為153萬輛，吉利汽車2025年目標相當於今年銷售目標的2.4倍。

吉利汽車半年多賺4%，撇除股份支付員工成本後，基本溢利增31%，勝預期。吉利汽車周四早段最多升近7%，見28元，最新升4%至27.25元，成交11億元。

極氪智慧科技CEO、吉利汽車集團董事長安聰慧稱，今年能交付的極氪001訂單於今年6月已滿，最新訂單需要到明年春節後才可交付，他強調所指的訂單是先付5000元人民幣、不可退訂的訂單，訂單平均售價達33.5萬元人民幣。

安聰慧在分析員會議提及，早前提到「極氪001」今年訂單目標約7000輛，現時期望可以再提高。他續指，極氪汽車成立時已表明運用好資本市場，目前進展順利，強調上市公司吉利汽車控股在極氪汽車發展有重要角色。

吉利汽車預計今年10月可以交付首批的「極氪001」，其後3年可以每年提供兩款新車型，合共提供6款汽車。

極氪汽車由吉利汽車和母企浙江吉利合資成立，「極氪001」使用吉利系和富豪汽車（Volvo）研發的電動車架構SEA，被外界視為與Tesla Model Y 有直接競爭，Tesla Model Y今年7月公布國產版售價由27.6萬元人民幣。

吉利中期業績重點

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