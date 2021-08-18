【業績│內房股】越秀地產上半年純利按年升15.3%　派中期息每股32.6港仙

▲ 越秀地產（00123）周三（18日）收市後公佈上半年業績。

越秀地產 （00123） 周三（18日）收市後公佈上半年業績，期內純利按年增15.3%至23億元（人民幣，下同），收入按年增2.2%至242.4億元，毛利率按年下降1.2個百分點至26.8%。擬派中期息，每股0.326元，按年升14.4%。

上半年集團錄得合同銷售金額473.8億元，按年增26.1%，已完成全年合同銷售目標1122億元的42.2%，期內合同銷售均價為每平方米26,400元，按年增6.9%。

大灣區合同銷售金額按年升50.4%

以地區分類，集團期內大灣區合同銷售金額為336.7億元，按年升50.4%，佔合同銷售金額71.1%。至於廣州合同銷售金額則錄得265.9億元，按年增31.3%。

集團上半年以較低溢價，分別於廣州、東莞、 杭州、蘇州、南京、寧波、武漢、長沙、北京、重慶和畢節新增23幅土地，總建築面積約為500萬平方米。新增土儲中，非公開市場獲取方式佔50.9%。

截至6月底，集團擁有總土地儲備2809萬平方米，分佈國內25個城市，預料現時儲備能滿足未來3至5年持續發展所需。當中，集團在大灣區和廣州分別擁有1535萬平方米及1335萬平方米土地儲備。

「三道紅線」繼續保持「綠檔」達標

「三道紅線」方面，集團表示，現時資金流動性充足，截至6月底，現金及現金等價物及監控戶存款總額為400億元，較年初上升7.2%。淨借貸比率為49.8%，資產負債率為 69.4%；現金短債比為1.8倍，「三道紅線」繼續保持「綠檔」達標。融資成本亦見改善，平均借貸成本按年下降26個基點，至4.45%。

展望下半年，集團指，預期政府在房地產的調控政策將堅持「房住不炒」的政策定位，並預期熱點城市的房地產調控政策趨嚴，料大灣區、長三角等城市的調控力度會加大。

但集團亦預計，下半年期間，一、二線城市的土地仍會供不應求。不過，在房企資金端加強調控的情況下，土地市場總體表現會趨於理性。

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編輯﹕賴奕羚