【緣份到了@iM網欄】九尾貓與少年的感人故事

傳說有一隻九尾貓可修煉成仙，牠每修煉二十年，貓就會多長出一條尾巴，等到有九條尾巴的時候，就算功德圓滿了。

可是，這第九條尾巴卻是極難修到的，當貓修煉到第八條尾巴時，會得到一個提示，幫助牠的主人實現一個願望，心願完成後，會長出一條新的尾巴。可是牠原有的一條尾巴也會脫落，仍然是八條尾巴。

這看起來是個循環不息的結局，無論怎樣都不可能修煉到九條尾巴。

這隻很虔誠的貓，已經修煉了不知道幾百年，也不知道幫多少人實現了願望，但仍然是八條尾巴。 牠向佛祖抱怨，這樣下去如何才能修煉得道？佛祖只是笑而不答，牠只得繼續修煉。

有一天，當牠在暴風雨中回到牠藏身的村莊，遇到一個少年被狼群圍攻，貓不費吹灰之力地就把狼群趕走了，救了這個少年。

之後發現這位少年是牠第一位主人的後代，按照規矩，牠需要幫少年實現一個願望，然後脫落一條尾巴再長出一條新的尾巴，繼續這個循環。

少年知道後欣喜若狂，因為九尾貓的傳說在當地不知流傳了多少年，而自己竟然可以成為了八尾貓的主人，還有一個實現願望的機會！

八尾貓問少年的心願是什麼? 他一時之間竟回答不出來，於是八尾貓變 化成一隻普通的貓咪，跟少年回了家。

在之後的幾天裏，少年小心翼翼地與八尾貓相處，發現牠的眼神裡除了看透世事的淡然以外，竟然還有些許悲哀。

當他知道八尾貓不斷輪迴的秘密後，竟然對這隻神通廣大的貓產生了憐憫。

終於有一天，八尾貓待得不耐煩了，便問少年到底有什麼願望。

少年想了想，問，「什麼願望都可以實現嗎？」

八尾貓不屑地瞥了他一眼。

少年接著一字一頓地說，「那麼，我的願望就是，你能有九條尾巴。」

八尾貓愣住了，眼睛裏充滿了疑惑，隨後是一種難以言表的感恩眼神。

牠俯下身，舔了下少年的手，很溫暖。



於是，八尾貓長出了華麗的第九條尾巴，變成了真正的九尾貓。

而少年的一生，也過得十分幸福美滿。

故事到這裏結束。原來得道的天機是如此，只有遇到一個肯讓它圓滿的人，八尾貓才能有九條尾巴。

以前的人都自私地為自己考慮，覺得八尾貓為他們實現任何願望都是應該的，從不會考慮八尾貓的感受，可是每一條尾巴都要付出八尾貓幾十年的修煉。



當我讀到少年的願望時，著實吃了一驚，一直以來人們在得到命運的眷顧時，所許的願望都是為了自己。對於天上掉下來的餡餅，人們總是享用得如此理所當然。

這位少年能耗費自己難得的運氣去成全別人的圓滿，這或許是世間最大的慷慨、最真心的回饋。

上千年來，太多人只求成全自己，卻忘了利益他人。從自己私欲出發，滿足眼前利益的人，得到的享樂是一時的，而走菩提道，自覺覺他的人才能獲得永恆的幸福！可是又有多少人願意放棄自己的利益去成全他人呢？更有甚者，部分人被利益蒙蔽了雙眼，而後開始不擇手段地滿足自身的邪惡欲望，最終走向墮落的深淵，痛苦不堪，後悔莫及。

這個故事令我想起兒時曾經有收集郵票的習慣，朋友有幾套一直未儲到完整的郵票，剛好我手上是有這幾款，我看到當時她的郵票比我多三分之一，我就把她欠缺的都送給她，那麼她就可以儲齊幾套完整的郵票，自此，我就改掉儲郵票的習慣。 原來圓別人的夢想，是非常簡單和直接。

學佛修行的道路上，不是要做一個偉人，也不是做什麼犧牲，只要用真心誠意地幫助眾生， 學習南無第三世多杰羌佛的 什麼叫修行 ？自他交換菩提心：一切眾生的痛苦，願我一人來承擔，我的一切快樂吉祥都給予他，讓他離苦得樂。

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