  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】九尾貓與少年的感人故事

名人薈萃 16:35 2021/08/18

分享：

 

 

傳說有一隻九尾貓可修煉成仙，牠每修煉二十年，貓就會多長出一條尾巴，等到有九條尾巴的時候，就算功德圓滿了。

 

可是，這第九條尾巴卻是極難修到的，當貓修煉到第八條尾巴時，會得到一個提示，幫助牠的主人實現一個願望，心願完成後，會長出一條新的尾巴。可是牠原有的一條尾巴也會脫落，仍然是八條尾巴。

 

這看起來是個循環不息的結局，無論怎樣都不可能修煉到九條尾巴。

 

 

這隻很虔誠的貓，已經修煉了不知道幾百年，也不知道幫多少人實現了願望，但仍然是八條尾巴。牠向佛祖抱怨，這樣下去如何才能修煉得道？佛祖只是笑而不答，牠只得繼續修煉。

 

有一天，當牠在暴風雨中回到牠藏身的村莊，遇到一個少年被狼群圍攻，貓不費吹灰之力地就把狼群趕走了，救了這個少年。

 

之後發現這位少年是牠第一位主人的後代，按照規矩，牠需要幫少年實現一個願望，然後脫落一條尾巴再長出一條新的尾巴，繼續這個循環。

 

少年知道後欣喜若狂，因為九尾貓的傳說在當地不知流傳了多少年，而自己竟然可以成為了八尾貓的主人，還有一個實現願望的機會！

 

 

八尾貓問少年的心願是什麼? 他一時之間竟回答不出來，於是八尾貓變 化成一隻普通的貓咪，跟少年回了家。

 

在之後的幾天裏，少年小心翼翼地與八尾貓相處，發現牠的眼神裡除了看透世事的淡然以外，竟然還有些許悲哀。

 

 

當他知道八尾貓不斷輪迴的秘密後，竟然對這隻神通廣大的貓產生了憐憫。

 

終於有一天，八尾貓待得不耐煩了，便問少年到底有什麼願望。

少年想了想，問，「什麼願望都可以實現嗎？」

八尾貓不屑地瞥了他一眼。

少年接著一字一頓地說，「那麼，我的願望就是，你能有九條尾巴。」

八尾貓愣住了，眼睛裏充滿了疑惑，隨後是一種難以言表的感恩眼神。

牠俯下身，舔了下少年的手，很溫暖。

 


於是，八尾貓長出了華麗的第九條尾巴，變成了真正的九尾貓。

而少年的一生，也過得十分幸福美滿。

 

故事到這裏結束。原來得道的天機是如此，只有遇到一個肯讓它圓滿的人，八尾貓才能有九條尾巴。

 

 

以前的人都自私地為自己考慮，覺得八尾貓為他們實現任何願望都是應該的，從不會考慮八尾貓的感受，可是每一條尾巴都要付出八尾貓幾十年的修煉。


當我讀到少年的願望時，著實吃了一驚，一直以來人們在得到命運的眷顧時，所許的願望都是為了自己。對於天上掉下來的餡餅，人們總是享用得如此理所當然。

 

這位少年能耗費自己難得的運氣去成全別人的圓滿，這或許是世間最大的慷慨、最真心的回饋。

 

上千年來，太多人只求成全自己，卻忘了利益他人。從自己私欲出發，滿足眼前利益的人，得到的享樂是一時的，而走菩提道，自覺覺他的人才能獲得永恆的幸福！可是又有多少人願意放棄自己的利益去成全他人呢？更有甚者，部分人被利益蒙蔽了雙眼，而後開始不擇手段地滿足自身的邪惡欲望，最終走向墮落的深淵，痛苦不堪，後悔莫及。

 

這個故事令我想起兒時曾經有收集郵票的習慣，朋友有幾套一直未儲到完整的郵票，剛好我手上是有這幾款，我看到當時她的郵票比我多三分之一，我就把她欠缺的都送給她，那麼她就可以儲齊幾套完整的郵票，自此，我就改掉儲郵票的習慣。原來圓別人的夢想，是非常簡單和直接。

 

學佛修行的道路上，不是要做一個偉人，也不是做什麼犧牲，只要用真心誠意地幫助眾生，學習南無第三世多杰羌佛的 什麼叫修行？自他交換菩提心：一切眾生的痛苦，願我一人來承擔，我的一切快樂吉祥都給予他，讓他離苦得樂。

 

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

最新專欄文章 更多

【緣份到了@iM網欄】一塊石頭 人生最大的價值
2021/08/04
【緣份到了@iM網欄】一塊石頭 人生最大的價值
【緣份到了@iM網欄】盲人點燈，幫助別人就是幫助自己
2021/07/21
【緣份到了@iM網欄】盲人點燈，幫助別人就是幫助自己
【緣份到了@iM網欄】不如觀心 求人不如求己
2021/06/16
【緣份到了@iM網欄】不如觀心 求人不如求己
【緣份到了@iM網欄】學懂放下 解開心結 放下 是一種慈悲 需要勇氣，更需要智慧
2021/06/10
【緣份到了@iM網欄】學懂放下 解開心結 放下 是一種慈悲 需要勇氣，更需要智慧
【緣份到了@iM網欄】人身難得，你又想得到什麼?
2021/06/02
【緣份到了@iM網欄】人身難得，你又想得到什麼?
郵票 收集

下一篇文章

【教育積木人@iM網欄】運動心理學 壓力是動力還是阻力？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【置業故事】懶理有人出高價　為幫年輕人上車　淘大業主不惜減價賣樓
【置業故事】懶理有人出高價　為幫年輕人上車　淘大業主不惜減價賣樓
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元