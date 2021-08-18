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【TSLA】研究機構料Tesla明年年銷售突破130萬輛　行業優勢料進一步擴大

股市 16:24 2021/08/18

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Tesla是少數具有經濟規模，以及盈利能力的車企。

Tesla（美：TSLA）在電動車行業的優勢可望進一步擴大，DIGITIMES Research預估2022年Tesla電動車年銷量將突破130萬輛，因深化軟件布局，2025年軟件業務營收將呈現3倍以上增長。

DIGITIMES Research指出，Tesla主推符合大眾需求的高性價比車款，如中型房車Model 3及SUV型Model Y車款，公司不僅在美國取得極高的市佔率，而且上述兩款車已成為歐洲及中國熱銷車款。因應不斷增加的訂單需求，Tesla亦在三大洲興建工廠，該組織預估，2022年底其電動車總產能將達200萬台。

隨著電動車銷量不斷成長，Tesla亦投入許多資源開發各項軟件功能與服務。DIGITIMES Research指出，Tesla未來深化軟件領域布局，將朝向幾個方向發展，包括繼續提升軟體搭載率、攜手第三方業者豐富軟體內容、授權Autopilot及自駕套件、進一步推出無人計程車出行服務。

傳統車企陸續進軍電動車行企，但事實上電動車門檻仍相當高。從試量產到開始銷售，需歷經5年以上時間；另外一般需再經過數年，累計銷量方能達到約100萬輛經濟規模，並達收支平衡階段。Tesla是少數具有經濟規模，以及盈利能力的車企。

相關文章：【TSLA】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【TSLA】馬斯克抱怨汽車芯片供應少礙Tesla生產　矛頭直指德日兩大半導體公司

編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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